بيشة.. مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة تقدم قرابة 437 ألف خدمة خلال 2022م

وقام فريق الطب المنزلي بعدد (3736) زيارة منزلية، وبلغت عدد جلسات العلاج الطبيعي (7543) جلسة، وبلغ مراجعو مركز فحص العمالة (9231) مستفيدًا، كما تم تنفيذ (165) فعالية، وتقديم (3505) خدمات من خلال الطب الاتصالي، ونفّذ فريق إيصال (92) رحلة، وبلغ عدد التقارير الطبية الصادرة (2229) تقريرًا.