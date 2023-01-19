بيشة.. مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة تقدم قرابة 437 ألف خدمة خلال 2022م

قدّم مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة بمحافظة بيشة (436.928) خدمة من مختلف أقسام المستشفى، خلال العام 2022م.
وأوضحت "صحة بيشة"؛ أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد (20725) مستفيدًا من خلال العيادات الخارجية، و(3314) مستفيد في أقسام الطوارئ، إضافة إلى المرضى المنومين الذي تلقوا الرعاية الطبية والبالغ عددهم (917) مريضًا ومريضة.
وتم إجراء أكثر من (329494) فحصًا مخبريًّا، وتقديم (10278) خدمة من خلال قسم الأشعة؛ فيما تم صرف (32901) وصفة طبية، وبلغ عدد المستفيدين من فحص رخص القيادة (12798) مستفيدًا.
وقام فريق الطب المنزلي بعدد (3736) زيارة منزلية، وبلغت عدد جلسات العلاج الطبيعي (7543) جلسة، وبلغ مراجعو مركز فحص العمالة (9231) مستفيدًا، كما تم تنفيذ (165) فعالية، وتقديم (3505) خدمات من خلال الطب الاتصالي، ونفّذ فريق إيصال (92) رحلة، وبلغ عدد التقارير الطبية الصادرة (2229) تقريرًا.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة تبلغ سعته السريرية (100) سرير.