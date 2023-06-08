الرياض.. فيصل بن فرحان يبحث التطورات الدولية مع وزيرة الخارجية الفرنسية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية السيدة كاثرين كولونا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش المقام في الرياض.