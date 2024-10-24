أمانة الرياض تنظم مشاورة مجتمعية للأهالي حول مشروع المواقف

ويأتي اهتمام أمانة الرياض، بعقد اللقاءات التعريفية تفعيلًا لخطتها الاستراتيجية في تقديم خدمات مميزة للسكان، رفع جودة الحياة، وإشراك السكان في العملية التنموية في المدينة، والحد من العشوائية والتنقل الآمن في المدينة، وتسهيل الحصول على المواقف في الأماكن ذات الكثافة العالية، لتصبح الرياض مزدهرة مستدامة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في أن تكون الرياض ضمن أفضل عشر مدن عالمية.