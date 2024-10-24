أمانة الرياض تنظم مشاورة مجتمعية للأهالي حول مشروع المواقف

تعقد أمانة منطقة الرياض، لقاءات مشاورة عدة مع السكان والمهتمين في مدينة الرياض؛ لإطلاعهم على مراحل مشروع مواقف الرياض من حيث أهميته وأهدافه وطريقة الاستفادة منه.
يأتي ذلك بما يعكس شكل المدينة المستقبلي والخدمات المقدمة للسكان، ويعزز الامتثال ويحيق الاشتراطات في المرافق العامة.
وكانت قد خصصت الأمانة أربعة مواقع لعقد اللقاءات التعريفية، هي: حديقة الورود 3، وحديقة الضحى، ومدارس الخليج الأهلية للبنات، ومسجد علي بن أبي طالب، من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، تبدأ الساعة الخامسة وتنتهي العاشرة مساء.
وراعت الأمانة في اختيار المواقع أن يكون التعريف شاملًا ويخدم السكان، ويتيح المكان للزيارة في أي وقت يناسب المستفيدين والمهتمين.
يذكر أن أمانة منطقة الرياض، أطلقت مشروع مواقف الرياض، بهدف تعزيز جودة الحياة في العاصمة عبر تنظيم المواقف العامة والحد من الممارسات الخاطئة والوقوف العشوائي.
كما يهدف إلى المساهمة في تحسين انسيابية حركة التنقل للسكان والزوّار، ويأتي تفعيلًا للشراكة الموقعة بين أمانة الرياض وشركة "ريمات الرياض للتنمية"، الذراع التنموي للأمانة والممكّن الاستراتيجي للقطاع الخاص، مع "solutions by stc" الشركة الرائدة في تقديم خدمات التحول الرقمي في المملكة والتي تقود تحالفًا محليًا وعالميًا مع أحد أكبر مشغلي مواقف السيارات في العالم.
وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة للسيارات في مدينة الرياض للمرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات، ومدته عشر سنوات.
ويأتي اهتمام أمانة الرياض، بعقد اللقاءات التعريفية تفعيلًا لخطتها الاستراتيجية في تقديم خدمات مميزة للسكان، رفع جودة الحياة، وإشراك السكان في العملية التنموية في المدينة، والحد من العشوائية والتنقل الآمن في المدينة، وتسهيل الحصول على المواقف في الأماكن ذات الكثافة العالية، لتصبح الرياض مزدهرة مستدامة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في أن تكون الرياض ضمن أفضل عشر مدن عالمية.