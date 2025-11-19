سرعتها 49 كلم/ساعة .."الأرصاد": رياح نشطة وارتفاع أمواج البحر في الشرقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة على المنطقة الشرقية، وتشمل كلًا من: مدينة الدمام والظهران، ومحافظة حفر الباطن، الخفجي، الجبيل، رأس تنورة، القطيف، الخبر، بقيق، والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، مبينًا أن سرعة الرياح تصل (40 - 49) كم في الساعة مما تسبب في إثارة الأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية بالمنطقة، منوهًا إلى أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله- إلى الساعة السادسة مساء.