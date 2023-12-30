الرياضة السعودية 2023.. "رونالدو" هنا.. وكأس العالم بيننا.. و"نيمار" مرّ من هنا

وبدأ العام بالإعلان عن انضمام الأسطورة البرتغالي "كريستيانو رونالدو" إلى صفوف نادي النصر، ليكون نواةً لمشروع كبير امتدّ ليستقطب الكثير من النجوم؛ فضمّ الاتحاد كلًّا من: كريم بنزيما، نجولو كانتي، جوتا، فابينيو، ولويز فيليبي، فيما حصل الهلال على خدمات: روبن نيفيز، خاليدو كوليبالي، مالكوم، سيرجي سافيتش، نيمار، ياسين بونو، أليكساندر ميتروفيتش، كما وقّع للنصر: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أليكس تيليسس، ساديو ماني، أوتافيو، إيميريك لابورت، فضلًا عن اسقطاب الأهلي لكلٍّ من: إدوارد ميندي، روبرتو فيرمينو، رياض محرز، سانت ماكسميليان، فرانك كيسيه، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال.