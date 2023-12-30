الرياضة السعودية 2023.. "رونالدو" هنا.. وكأس العالم بيننا.. و"نيمار" مرّ من هنا

حمل العامُ الميلادي 2023 العديدَ من الأحداث المهمّة على صعيد كرة القدم في العالم، وكذلك في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت الكثيرَ من التطوّرات خلال العام المنصرم، كان بعضها بمثابة مفاجآت أثارت اهتمامًا عالميًّا كبيرًا.
ومع انقضاء أيام عام 2023 نستعرض في السطور التالية مجموعةً من أبرز الأحداث الكروية الهامة التي سيذكرها تاريخ الرياضة بالمملكة لسنوات قادمة.
شهد عامُ 2023 العديدَ من الأحداث في ملف انتقالات اللاعبين؛ إذ تمكّنت الأندية السعودية من المضيّ بشكل مبهر في استقطاب أهم نجوم الملاعب؛ ليتحول الدوري السعودي إلى محطّ حديث كثير من مدرّبي فرق الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، والذين شعروا بالقلق من بزوغ نجم المنافسة الكروية بالمملكة.
وبدأ العام بالإعلان عن انضمام الأسطورة البرتغالي "كريستيانو رونالدو" إلى صفوف نادي النصر، ليكون نواةً لمشروع كبير امتدّ ليستقطب الكثير من النجوم؛ فضمّ الاتحاد كلًّا من: كريم بنزيما، نجولو كانتي، جوتا، فابينيو، ولويز فيليبي، فيما حصل الهلال على خدمات: روبن نيفيز، خاليدو كوليبالي، مالكوم، سيرجي سافيتش، نيمار، ياسين بونو، أليكساندر ميتروفيتش، كما وقّع للنصر: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أليكس تيليسس، ساديو ماني، أوتافيو، إيميريك لابورت، فضلًا عن اسقطاب الأهلي لكلٍّ من: إدوارد ميندي، روبرتو فيرمينو، رياض محرز، سانت ماكسميليان، فرانك كيسيه، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال.
وشهدت المملكةُ استضافةَ العديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال العام 2023؛ ففي مطلعه شهد ملعبُ الملك فهد الدولي بالرياض استضافةَ بطولة كأس السوبر الإسباني رقم 39 بين ريال مدريد وبرشلونة، لتكون المرة الثامنة التي يلتقي فيها الفريقان في مباراة واحدة لتحديد الفائزين في كأس السوبر.
وفي فبراير أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن السعودية ستستضيف كأس العالم للأندية في الفترة الممتدة بين 11 و22 ديسمبر، وذلك بمشاركة 7 أندية، وذلك للمرة الأولى في المملكة.
وللمرة الأولى أيضًا، احتضنت السعوديةُ اجتماعَ مجلس "الفيفا" برئاسة السويسري "جياني إنفانتينو" لمناقشة مستجدّات بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، وذلك على هامش مونديال الأندية الذي احتضنته مدينة جدة، وكذلك شهدت مدينةُ الطائف احتضانَ كأس السوبر الأفريقي الذي جمع بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، وكسبه الأخير بهدف دون ردّ، وتوج باللقب.
وفي شهر يناير أُقيمت مباراة بين فريق الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، على كأس موسم الرياض، بملعب الملك فهد الدولي، في مباراة تاريخية جمعت بين نجم النصر كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الباريسي السابق.
كما استضافت المملكةُ أيضًا بطولةَ كأس العرب للأندية الأبطال 2023، كأس الملك سلمان، والتي أقيمت بدايةً من 2 مارس بمرحلة أدوار أولية، بمشاركة 37 فريقًا، وحتى المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة الطائف في 12 أغسطس 2023 ما بين الهلال النصر، وحققها الأخير ورفع كأسها الأسطورة كريستيانو رونالدو، وتغنّى بها البرتغالي بمنصاته المليونية.
وفي نفس السياق استطاعت المملكةُ خلال 2023 أن تحصل على فرصة عظيمة لكتابة صفحات جديدة بالتاريخ من خلال الفوز باستضافة مجموعة من الأحداث الرياضية الكبرى التي تُجرى خلال الفترة المقبلة.
ففي أكتوبر الماضي حقّقت السعوديةُ إنجازًا كبيرًا بعد نَيْل شرف تنظيم البطولة الأكبر في عالم كرة القدم "كأس العالم"، بعد منحها تنظيم نسخة 2034 بشكل رسمي، وتبقّى فقط الإعلان النهائي، لتكون أول دولة تنظّم المونديال بنظامه الجديد، بمشاركة 48 منتخبًا، بمفردها دون تنظيم مشترك كما هو الحال في نسختَيْ 2026 بمشاركة 3 دول، و6 دول في نسخة 2030.
كما أعلنت الجمعيةُ العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في شهر فبراير، في العاصمة البحرينية المنامة؛ فوزَ السعودية رسميًّا باستضافة بطولة كأس آسيا 2027، وذلك للمرة الأولى في تاريخها بعد استمرار الملف السعودي كمرشح وحيد للحدث الآسيوي الكبير؛ حيث نالت 43 صوتًا من أصل 46.
وستكون السعودية أيضًا على موعد لاحتضان مباريات الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمي: 2024 - 2025، و2025 - 2026، بعدما تمّ منح المملكة الاستضافة المبدئية في المواسم الثلاثة التالية من نسخة 2026 - 2027، ولغاية 2028 - 2029، بعد مراجعة الاتحاد القاري للعبة لأداء الاتحاد السعودي في الموسمين الأولين.
أمّا في شهر يوليو فقد صادقت لجنة المسابقات لكرة القدم على قرارها بأن تنظم المملكة العربية السعودية بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في 2026.
وفي الإطار نفسه فقد حدّدت رابطةُ الدوري الإيطالي لكرة القدم، موعدَ مباريات مسابقة كأس السوبر التي تستضيفها العاصمة السعودية "الرياض" بصيغتها الجديدة، بمشاركة أربعة فرق، بحيث ستلعب بين 18 و22 يناير المقبل، بعد اجتماع لجمعيتها العمومية.
كما ستستضيف المملكة الكلاسيكو الإسباني في يناير، وأيضًا استضافت الرياض، أمس الجمعة، مباراة السوبر التركي بين "غلطة سراي" و"فنار بخشة"، وتم إلغاؤها قبل إطلاق صافرة الحكم بسبب الإخلال بالتعليمات بعدم رفع شعارات سياسية.