بلديات الرياض تنفذ آلاف الأعمال لتحسين البنية التحتية والنظافة خلال أكتوبر

وشملت الأعمال إصلاح 17,098 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وإزالة 2,327 حاجزًا، وصيانة 10,493 عمود إنارة، إضافة إلى صيانة 30,898 مترًا مربعًا من بلاط الإنترلوك، وتنفيذ أعمال حفر وردم بمساحة تجاوزت 139,003 أمتار مربعة.