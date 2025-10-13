بلديات الرياض تنفذ آلاف الأعمال لتحسين البنية التحتية والنظافة خلال أكتوبر

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية، نفذت بلديات منطقة الرياض، التابعة لأمانة منطقة الرياض، أعمالًا ميدانية مكثفة خلال شهر أكتوبر 2025، شملت صيانة الشوارع والإنارة والأرصفة والحدائق، إلى جانب حملات نظافة موسعة وجولات رقابية ميدانية.
وشملت الأعمال إصلاح 17,098 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وإزالة 2,327 حاجزًا، وصيانة 10,493 عمود إنارة، إضافة إلى صيانة 30,898 مترًا مربعًا من بلاط الإنترلوك، وتنفيذ أعمال حفر وردم بمساحة تجاوزت 139,003 أمتار مربعة.
كما أتمت الفرق الميدانية صيانة 88,950 مترًا مربعًا من الأرصفة، ومدّت 26,079 مترًا من خطوط الري، وقامت بتقليم 36,549 شجرة ضمن جهود تحسين المشهد البيئي.
وفي جانب النظافة، رفعت الفرق 134,776 طنًا من النفايات، وأزالت 57,778 طنًا من المخلفات المتنوعة، في إطار خطط ميدانية تهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة في المدن والمحافظات.
كما نُفذت 12,901 جولة رقابية لرصد الامتثال، أسفرت عن تسجيل 4,442 مخالفة متعلقة بالصحة العامة، إلى جانب تنفيذ 4,549 جولة لمكافحة الحشرات، والتفاعل مع 13,682 بلاغًا عبر مركز 940.
وتؤكد هذه الجهود التزام أمانة منطقة الرياض برفع كفاءة الخدمات، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز ازدهار العاصمة.