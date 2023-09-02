'الفوزان": استحداث رئاسة للشؤون الدينية سيعظّم رسالة الحرمين عالميًّا ويثري تجربة القاصدين

وأكد الفوزان خلال لقائه برئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن القرار جاء امتدادًا للدعم والرعاية التي يوليها ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- للحرمين الشريفين دينيًّا، وبما يصب في خدمة وراحة قاصديهما؛ من الحجاج والمعتمرين والزائرين؛ سائلًا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، خير الجزاء؛ على ما يقدمانه للحرمين الشريفين، وقاصديهما.