"دهانات الجزيرة" تواصل مشاركة خبراتها وأحدث تقنياتها في معرض البناء السعودي بالرياض

تستكمل "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رحلتها الواعدة بحضورها كجزءٍ من معرض البناء السعودي، الذي أقيم في الفترة ما بين 14 إلى 17 نوفمبر الحالي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
تكمن أهمية معرض البناء السعودي في كونه مسار الطريق نحو وجهٍ جديد في مجال البناء والمشاريع العمرانية، نظراً لما تشهده المملكة من تطور وتقدم سريع مع رؤية 2030 التي تنقل البناء إلى عالمٍ أكثر جودة، ويزداد زخمه بمشاركة كُبرى الشركات العالمية، وبحضورٍ لافت لزوار المعرض من المتخصصين والمهتمين.
https://www.youtube.com/watch?v=946S_2pah-8
وتسعى "دهانات الجزيرة" لمواكبة تطورات البناء والعمران بمشاركة خبراتها ومعارفها باعتبارها العلامة السعودية الأولى والأبرز في ميدان الشركات المصنّعة للدهانات، فقد شارك الرئيس التنفيذي الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح في منتدىمستقبل البناء ، واستعرض دور "دهانات الجزيرة" البارز في مجال الصناعة، ومدى الابتكار المتواصل في تقديم منتجاتها بجودة عالية تنافس الجودة العالمية، وتدعم الاقتصاد المحلي، واستخدامها لأحدث التقنيات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الإصطناعي.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.