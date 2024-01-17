على حساب حائل.. طلاب الجوف ينضمون إلى مربع الذهب في "فرسان التعليم"

وبدأ مقدم البرنامج عبد الرحمن البشري السباق، بجولة القدية، وأسئلتها العشرة، وفيها، عمد فريق الجوف إلى سرعة دق الجرس، وحجز الأسئلة للإجابة عنها، ونجح في الإجابة عن بعضها، فيما فشل في بعضها الآخر، وتناولت أسئلة الجولة مصدر دخل شهده عصر الملك المؤسس بعد ضم الأحساء والقطيف (الجمارك)، وعمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما تزوج بأم المؤمنين السيدة خديجة (25 عامًا)، وأعلى قمم في جنوب المملكة (قمم السودة)، واسم أول وزير للمالية في المملكة (عبدالله الحمدان)، وأكبر وادي في الرياض (وادي حنيفة)، وعدد فقرات العمود الفقري (33 فقرة)، وتنتهي الجولة بتقدم فرسان الجوف بـ18 نقطة، مقابل 6 نقاط لفرسان حائل.