الوطنية للإسكان NHC تُعلن خلال معرض سيتي سكيب العالمي عن معروض عقاري جديد ومشاريع بقيمة تتجاوز 42 مليار ريال

وأعلنت عن مشروع رياضي ضخم في ضاحية خزام، وهي "مدينة خزام الرياضية" التي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 135,000 مترٍ مربعٍ، وتضم ملاعب كرة قدم خارجية وداخلية، وملاعب مغلقة لمختلف الرياضات، وملاعب كرة مضرب خارجية، وأكاديميات تدريبية رياضية، ونادي رياضي رجالي، ونادي رياضي نسائي، ومركز ألعاب لرياضات إلكترونية، ومركز ترفيهي، ومركز صحي وممشى رياضي، بالإضافة إلى بلازا تجاري يحتوي على مطاعم ومقاهي، ليخدم جودة الحياة في ضاحية خزام ويعزز من الرفاهية والاستدامة.