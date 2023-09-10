الوطنية للإسكان NHC تُعلن خلال معرض سيتي سكيب العالمي عن معروض عقاري جديد ومشاريع بقيمة تتجاوز 42 مليار ريال

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي، خلال فعاليات اليوم الأول من معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض، عن ثلاثة مشاريع جوهرية تدعم رفاهية الحياة في ضاحيتي الفرسان وخزام، وسط حضورٍ عدد من أصحاب السمو والمعالي والجهات ذات الاختصاص في المجال العقاري.
وأطلق الأستاذ البطي مشاريع سكنية في ضواحي ومجتمعات الشركة حيث وفرت 86 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 42 مليار ريال وهي القيمة الأكبر في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض.
كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي، مجتمعٍ سكنيٍّ جديدٍ في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، حيث يعد المشروع أحد أكبر المشاريع السكنية في الضاحية، ويأتي بمساحة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين مترٍ مربعٍ، ويوفّر 27.750 ألف وحدة سكنية بخيارات متنوعة وفق معايير عالمية ترتقي بتطلعات الباحثين عن السكن المتميز في مدينة الرياض.
كما أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن مشروع متكامل للأعمال في الضاحية "مركز خزام للأعمال" الذي يأتي بمساحة تتخطى نصف مليون متر مربع، ويهدف إلى خلق بيئة متكاملة تتكون من أبراج مكتبية ومجمعات تجارية متنوعة بمختلف المستويات، ومكاتب إدارية للأعمال، ومجمع سكني بمعايير عالية، وفنادق فاخرة، كما يقدم المركز جميع المرافق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى أندية رياضية وملاعب ومسطحات خضراء تدعم المشاركة المجتمعية.
وأعلنت عن مشروع رياضي ضخم في ضاحية خزام، وهي "مدينة خزام الرياضية" التي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 135,000 مترٍ مربعٍ، وتضم ملاعب كرة قدم خارجية وداخلية، وملاعب مغلقة لمختلف الرياضات، وملاعب كرة مضرب خارجية، وأكاديميات تدريبية رياضية، ونادي رياضي رجالي، ونادي رياضي نسائي، ومركز ألعاب لرياضات إلكترونية، ومركز ترفيهي، ومركز صحي وممشى رياضي، بالإضافة إلى بلازا تجاري يحتوي على مطاعم ومقاهي، ليخدم جودة الحياة في ضاحية خزام ويعزز من الرفاهية والاستدامة.
وتعد ضاحيتي خزام والفرسان أكبر الضواحي السكنية بالمملكة، والتي تمّ تخطيطها بطريقة تُحسّن من جودة الحياة وتوفّر نمط حياة صحي ومستدام، عبر مساحات خضراء مفتوحة ومسارات آمنة للمشاة والدراجات، وتوفر كل المرافق التي تساهم في تعزيز الاستدامة الاجتماعية وخلق مساحاتٍ حيوية تعزز الترابط بين السكان وتمكنهم من الاستمتاع بالطبيعة كجزء أساسي من حياتهم اليومية.
يذكر أن "الوطنية للإسكان NHC " تشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي" كشريك مؤسس، ويستمر لمدة أربع أيام حتى 13 سبتمبر، ويشهد مشاركة المشاريع الكبرى والرائدة والتي ستشكل مستقبل المملكة العقاري تحت سقف واحد، حيث سيستضيف آلاف المهتمين بشراء الوحدات العقارية، وخبراء القطاع العقاري، وأكثر من 2,000 مستثمر في القطاع العقاري، بحضور أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثٍ عالميٍّ ومحليٍّ سيشاركون بآرائهم وخبراتهم من خلال جلسات تزيد عن 250 ساعة نقاش عبر منصات مختلفة.
وتعد الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيـادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.