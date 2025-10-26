قفزة بأرباح التويجري للتجارة 177% في النصف الأول 2025 .. وطرح 20% من الأسهم في نمو نوفمبر المقبل

شهدت شركة عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة قفزة نوعية في نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح إلى 7.7 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 177% مقارنة بنحو 2.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، فيما صعدت الإيرادات إلى 70.2 مليون ريال محققةً نمواً قدره 23%.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تعكس قوة التشغيل وتحسّن الهوامش، حيث بلغ هامش مجمل الربح 35%، فيما وصل هامش صافي الربح إلى 11%، مؤكدةً أن الأداء المالي يعكس كفاءة الإدارة واستدامة النمو.
وتستعد الشركة لطرح 20% من أسهمها في السوق الموازية (نمو) خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر 2025، على أن يتم رفع رأس المال من 40 مليون ريال إلى 50 مليون ريال مع الطرح. وأشارت إلى أن كامل متحصلات الاكتتاب سيتم توجيهها إلى دعم خطط التوسع وتعزيز البنية التحتية وسلاسل الإمداد.
وتأسست الشركة عام 2007 في مدينة الرياض، وتعمل في عدة قطاعات استهلاكية حيوية تشمل: المنتجات الغذائية، منتجات النظافة، العناية الشخصية، المستلزمات الطبية، إضافة إلى إدارة وتأجير العقارات، مع توجه استراتيجي للاستثمار في القطاعات التقنية الواعدة لمواكبة تحولات السوق.