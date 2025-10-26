قفزة بأرباح التويجري للتجارة 177% في النصف الأول 2025 .. وطرح 20% من الأسهم في نمو نوفمبر المقبل

شهدت شركة عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة قفزة نوعية في نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح إلى 7.7 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 177% مقارنة بنحو 2.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، فيما صعدت الإيرادات إلى 70.2 مليون ريال محققةً نمواً قدره 23%.