425 سريرًا تعزز الطاقة الاستيعابية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام

وأكد مجمع إرادة والصحة النفسية أن الزيادة رفعت الطاقة السريرية في المجمع 425 سريرًا بمختلف الأقسام، والتي تهدف إلى رفع كفاءة مستوى الخدمة، وتسهيل الحصول عليها من قبل المستفيدين، وذلك ضمن الخطط التطويرية التي تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمة، والتي يلمس أثرها المستفيد، حيث شهد المجمع مؤخرًا التوسع في العيادات الخارجية، والعيادات المسائية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمراجعين للحصول على مواعيد خلال يوم السبت من كل أسبوع، وتشغيل عيادات للمراهقين وهي ضمن الخطط التوسعية للخدمات في المجمع.