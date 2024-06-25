425 سريرًا تعزز الطاقة الاستيعابية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام

رفع مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام أحد مكونات تجمّع الشرقية الصحي السعة السريرية للمجمع بواقع 20 سريرًا إضافيًا، وذلك ضمن المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها؛ بهدف رفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
وأكد مجمع إرادة والصحة النفسية أن الزيادة رفعت الطاقة السريرية في المجمع 425 سريرًا بمختلف الأقسام، والتي تهدف إلى رفع كفاءة مستوى الخدمة، وتسهيل الحصول عليها من قبل المستفيدين، وذلك ضمن الخطط التطويرية التي تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمة، والتي يلمس أثرها المستفيد، حيث شهد المجمع مؤخرًا التوسع في العيادات الخارجية، والعيادات المسائية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمراجعين للحصول على مواعيد خلال يوم السبت من كل أسبوع، وتشغيل عيادات للمراهقين وهي ضمن الخطط التوسعية للخدمات في المجمع.
وأضاف المجمع أنه يقدّم خدمات متخصصة من خلال نخبة من المتخصصين في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك باتباع أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية في هذا المجال، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية التي تنعكس إيجابًا على المرضى للاعتماد على أنفسهم ومواصلة مرحلة تعافيهم، إضافة إلى التعاون بين الفرق العلاجية داخل المجمع والجهات الأخرى لتفعيل البرامج الخاصة بالخدمة المقدمة سواء داخل المجمع أو من خلال البرامج التأهيلية أو المنزلية للمستفيدين من خدمات المجمع.