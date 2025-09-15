جامعة الأمير سلطان تطلق ملتقى التحول الرقمي في التعليم العالي بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية

في خطوة رائدة نحو تسريع التحول الرقمي في القطاع الأكاديمي، نظّمت جامعة الأمير سلطان اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 ملتقى التحول الرقمي في التعليم العالي تحت شعار “من التشغيل إلى الابتكار”، بالشراكة مع شركة IDC العالمية، وبحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وسعادة رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، إلى جانب نخبة من قادة الجامعات السعودية والخبراء وصناع القرار في التعليم والتقنية.
استهدف الملتقى استعراض أحدث التطورات التقنية في التعليم العالي، ومناقشة التوجهات المستقبلية للتحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما شكّل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين قطاعي التعليم والتقنية، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية رقمية متقدمة.
افتتح الملتقى بكلمة ألقاها الدكتور اليماني، رحّب خلالها بالمشاركين، مؤكداً أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية لمواكبة التغيرات العالمية. وأشار إلى أن الجامعة تبنّت منذ تأسيسها رؤية ترتكز على بناء الإنسان وصناعة المعرفة من خلال التعليم النوعي والتقنية الحديثة، مبرزاً ما حققته الجامعة من خطوات متقدمة مثل تطوير بنيتها الرقمية، وإطلاق تطبيق جامعي شامل، واستقطاب خبراء وأعضاء هيئة تدريس من جامعات عالمية مرموقة، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى تعزيز الثقافة الرقمية لدى الطلاب وانعكاسها الإيجابي على فرص توظيفهم.
كما شهد الملتقى جلسة حوارية تفاعلية لمعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية مع طلبة الجامعة بعنوان “الثورات الصناعية – رحلة التكنولوجيا عبر العصور”، أعقبتها سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تناولت موضوعات محورية مثل: الذكاء الاصطناعي في التعليم، مستقبل التعلم المدمج، الأمن السيبراني الأكاديمي، البنية التحتية الرقمية، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي في التعليم.
وحظي الملتقى بحضور نوعي لعدد من القادة الأكاديميين والخبراء التقنيين والمتحدثين من مؤسسات دولية رائدة، مما عزز مكانته كمنصة استراتيجية لرسم ملامح مستقبل التعليم الرقمي في المملكة والمنطقة.
واختُتم الملتقى بتكريم الجهات الحكومية الشريكة في إنجاح الفعالية، وفي مقدمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إلى جانب تكريم رعاة الملتقى ومنهم الشركة العليا السعودية لأنظمة الحاسب الآلي SPCS، والشريك المعرفي والاستراتيجي PWC، والشريك الاستراتيجي هواوي Huawei.
وأكدت جامعة الأمير سلطان التزامها بمواصلة دورها الريادي في قيادة التحول الرقمي في التعليم العالي، ومساهمتها في تعزيز تنافسية الجامعات السعودية على المستوى العالمي، بما يرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتعليم النوعي.