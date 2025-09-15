جامعة الأمير سلطان تطلق ملتقى التحول الرقمي في التعليم العالي بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية

افتتح الملتقى بكلمة ألقاها الدكتور اليماني، رحّب خلالها بالمشاركين، مؤكداً أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية لمواكبة التغيرات العالمية. وأشار إلى أن الجامعة تبنّت منذ تأسيسها رؤية ترتكز على بناء الإنسان وصناعة المعرفة من خلال التعليم النوعي والتقنية الحديثة، مبرزاً ما حققته الجامعة من خطوات متقدمة مثل تطوير بنيتها الرقمية، وإطلاق تطبيق جامعي شامل، واستقطاب خبراء وأعضاء هيئة تدريس من جامعات عالمية مرموقة، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى تعزيز الثقافة الرقمية لدى الطلاب وانعكاسها الإيجابي على فرص توظيفهم.