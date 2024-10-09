"دار وإعمار" تستعرض مشروعي "سرايا البحيرات" و"سرايا البدر" في معرض ريستاتكس جدة 2024

من جهته، صرح منصور الجفيلي، مدير مبيعات المملكة بالشركة، بأن مشروع سرايا البحيرات يتضمن 358 وحدة سكنية موزعة بين فلل ووحدات سكنية بأربعة نماذج مميزة، تجمع بين التصميم العصري والرحابة، أما مشروع سرايا البدر، فيضم 634 وحدة بنماذج متنوعة، ليعكس مفهوم السكن العصري المتكامل الذي يساهم في تحسين جودة الحياة.