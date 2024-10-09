"دار وإعمار" تستعرض مشروعي "سرايا البحيرات" و"سرايا البدر" في معرض ريستاتكس جدة 2024

أعلنت "دار وإعمار" الشركة الرائدة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري في المملكة، عن مشاركتها في معرض "ريستاتكس" جدة العقاري 2024، والذي يُقام خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر في جدة سوبر دوم.
تأتي مشاركة الشركة في جناح (V5) بالشراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، حيث تطرح "دار وإعمار" مشروعيها السكنيين "سرايا البحيرات" و"سرايا البدر"، اللذين يعكسان التزام الشركة بتطوير مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين الراحة والاستدامة.
وتقدم "دار وإعمار" خلال المعرض عروضًا مميزة على وحدات مختارة في كلا المشروعين، تشمل: استرجاع نقدي بقيمة 30,000 ريال، سنة إضافية على الضمان، بالإضافة إلى عروض حصرية للمستثمرين.
من جانبه، أعرب أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار"، عن سعادته بالمشاركة في معرض ريستاتكس جدة، معتبرًا أنها فرصة مثالية للتواصل مع العملاء والشركاء والمستثمرين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع العقارات السعودي.
وأضاف الخنيزي أن "مشروعي سرايا البحيرات وسرايا البدر يجسدان رؤيتنا (لكل دارٍ حياة)، لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة تعزز من جودة حياة السكان، من خلال توفير بيئات تجمع بين الاستدامة والراحة والصحة".
وأوضح أن: "مشروع سرايا البحيرات يقع في ضاحية سدايم بمدينة جدة، ويقدم تجربة سكنية متوازنة بين الهدوء والعصرية، مع سهولة الوصول إلى وسائل الراحة في المدينة، بينما يمثل مشروع سرايا البدر في المدينة المنورة تحفة معمارية تتميز بقربها من المسجد النبوي والخدمات الحيوية".
من جهته، صرح منصور الجفيلي، مدير مبيعات المملكة بالشركة، بأن مشروع سرايا البحيرات يتضمن 358 وحدة سكنية موزعة بين فلل ووحدات سكنية بأربعة نماذج مميزة، تجمع بين التصميم العصري والرحابة، أما مشروع سرايا البدر، فيضم 634 وحدة بنماذج متنوعة، ليعكس مفهوم السكن العصري المتكامل الذي يساهم في تحسين جودة الحياة.
تأتي مشاركة "دار وإعمار" في معرض ريستاتكس جدة العقاري 2024 تأكيداً على مكانتها في سوق التطوير العقاري في المملكة، وحرصها على تقديم مشاريع سكنية تلبي احتياجات السكان وتواكب تطلعاتهم.