بالفيديو.. "ثابت" لـ "يا هلا بالعرفج": فرحتُ باتصال "القصيبي" ليأخذ من روايتي في كتابه "المؤمن الصادق"

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي مساء كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، ومن ضمنها فقرة "مزايين الكتب"، التي استعرض من خلالها كتاب "المؤمن الصادق" للمؤلف "أريك هوفر"، ترجمة الدكتور "غازي القصيبي" -رحمه الله-، وهو كتاب خطير جدًّا في مفهومه وغرابة فكرته، كما عرض مقطعًا مرئيًّا لـ"عبدالله ثابت" و"صباح عبدالله"، وهما يقدمان قراءة عن الكتاب.