الأكاديمية السعودية للمياه تحصل على الاعتماد المهني في المجال البيئي

حصلت الأكاديمية السعودية للمياه "الذراع التدريبي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"، على شهادة الاعتماد المهني في مجال البيئة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؛ لتتوج سعيها الدؤوب لتحقيق أعلى معايير الجودة، وحرصها على الاستمرارية والاستدامة في تطبيق أفضل المواصفات والمعايير من أجل تطوير وتحسين الأداء، وتقديم أفضل الخدمات في مجال المياه، بالإضافة إلى البرامج النوعية للنهوض بعلم وممارسة إدارة الموارد المائية والبيئية لضمان الاستدامة، ونقل المعارف وتقديم الحلول المبتكرة، فضلًا عن تعزيز وتبادل أفضل الممارسات مع الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين.