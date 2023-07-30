الأكاديمية السعودية للمياه تحصل على الاعتماد المهني في المجال البيئي

حصلت الأكاديمية السعودية للمياه "الذراع التدريبي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"، على شهادة الاعتماد المهني في مجال البيئة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؛ لتتوج سعيها الدؤوب لتحقيق أعلى معايير الجودة، وحرصها على الاستمرارية والاستدامة في تطبيق أفضل المواصفات والمعايير من أجل تطوير وتحسين الأداء، وتقديم أفضل الخدمات في مجال المياه، بالإضافة إلى البرامج النوعية للنهوض بعلم وممارسة إدارة الموارد المائية والبيئية لضمان الاستدامة، ونقل المعارف وتقديم الحلول المبتكرة، فضلًا عن تعزيز وتبادل أفضل الممارسات مع الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين.
ويُعزّز هذا الاعتماد مكانة وموثوقية الأكاديمية وتوجهاتها الحديثة في تهيئة ركائز صناعة التحلية، ليعكس جودة ونموذجية استراتيجيتها لتدريب الكفاءات وبرامجها التأهيلية المتخصصة لصناعة مستقبل التحلية وتطوير تقنياتها، وفق تطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية لتحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
ويأتي اعتماد الأكاديمية دعمًا لمسيرتها في تحقيق الأهداف الرامية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجانب الاقتصادي والصحي، وبما يكفل استدامة البيئة على المدى الطويل، وتأكيدًا على تميز وريادة الأكاديمية في مجال التدريب؛ استنادًا على خبراتها التي تجاوزت 40 عامًا، وظّفتها للارتقاء بمستوى العمليات التدريبية وتطويرها وضمان تلبيتها لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.