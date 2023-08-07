مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يعيد الحركة لـ"سبعيني" مقعد بعملية تكميم معدة ناجحة

واستطرد د. البراك قائلاً، أن المريض تشافى بسرعة كبيرة، وتأكد نجاح العملية فعلياً من خلال متابعته في العيادة، إذ استعاد مع تناقص الوزن قدرته على الحركة وحياته الطبيعية، وتوقف عن علاجات ارتفاع ضغط ودهون الدم والسكري. موضحاً أن عمليات السمنة تعتبر من الحلول الناجحة لحالات كبار السن الذين يعانون من السمنة المفرطة، حيث تساعد في تحسين جودة حياتهم، ومعالجة الأمراض المرتبطة بها خاصة تلك المزمنة التي دائماً ما تصيب هذه الفئة العمرية.