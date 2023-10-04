وزارة الطاقة تعلن استمرار الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً من بداية نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2023

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم ، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.