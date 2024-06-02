"الغذاء والدواء": نعمل على اعتماد أعلى معايير الرقابة على لقاحات موسم الحج

أعلنت هيئة الغذاء والدواء أنها تعمل على اعتماد أعلى معايير الرقابة على لقاحات موسم الحج من تحاليل واختبارات تضمن جودتها لتؤدي دورها الحيوي.
وأضافت الهيئة أن جهات المنظومة الصحية تتعاون بتكامل ضمن #برنامج_تحول_القطاع_الصحي للحفاظ على سلامة وصحة الحجاج.
وأوضح خبير المختبرات طارق الفوزان أن لقاحات موسم الحج هي اللقاحات التي ينصح بها أو تشترطها بعض البلدان للحجاج قبل أداء المناسك.
وقال "الفوزان": إن هذه اللقاحات تشمل لقاح الإنفلونزا والحمى الشوكية وشلل الأطفال التي تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للحجاج خلال موسم الحج من الأمراض التي قد تنتشر بسبب التوافد الكبير من الحجاج من جميع أنحاء العالم.
وتوفر اللقاحات الحماية من الحمى الصفراء والشوكية وفيروس شلل الأطفال والإنفلونزا، كما تقلل انتقال العدوى من الحجاج للآخرين خصوصًا كبار السن أو المصابين بالأمراض المزمنة، كما تضمن للحاج أداء المناسك بصحة وسلامة تامة.
وأضاف أنه لضمان جودة وسلامة اللقاحات تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتطبيق أعلى المعايير الدولية في الرقابة عليها قبل وبعد توزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية، كما تقوم الهيئة بإجراء الاختبارات التحليلية اللازمة لهذه المنتجات ومتابعة الأعراض الجانبية التي من الممكن أن تظهر بعد تعاطيها.