"الغذاء والدواء": نعمل على اعتماد أعلى معايير الرقابة على لقاحات موسم الحج

وأضاف أنه لضمان جودة وسلامة اللقاحات تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتطبيق أعلى المعايير الدولية في الرقابة عليها قبل وبعد توزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية، كما تقوم الهيئة بإجراء الاختبارات التحليلية اللازمة لهذه المنتجات ومتابعة الأعراض الجانبية التي من الممكن أن تظهر بعد تعاطيها.