زاتكا: إحباط تهريب 38,340 حبة إمفيتامين في طرد بريدي بمطار الملك خالد والقبض على مستقبليها

ودعا المتحدث الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، عبر التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني ([1910@zatca.gov.sa](mailto:1910@zatca.gov.sa))، أو الرقم الدولي (009661910)، مؤكدًا أن البلاغات تُستقبل بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة المعلومات.