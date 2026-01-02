زاتكا: إحباط تهريب 38,340 حبة إمفيتامين في طرد بريدي بمطار الملك خالد والقبض على مستقبليها

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" في مطار الملك خالد الدولي من إحباط محاولة تهريب 38,340 حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر، عُثر عليها مُخبأة في طرد بريدي وارد إلى المملكة عبر المطار.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم "زاتكا" الأستاذ حمود الحربي، أنه ورد إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي طرد بريدي، وعند خضوعه للإجراءات الجمركية والكشف عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل الطرد.
وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وهما شخصان.
وأكد أن "زاتكا" عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة على واردات وصادرات المملكة، والتصدي لمحاولات التهريب، تحقيقًا لركائز استراتيجيتها في تعزيز أمن وحماية المجتمع، والحد من تهريب الممنوعات والآفات المختلفة.
ودعا المتحدث الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، عبر التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني ([1910@zatca.gov.sa](mailto:1910@zatca.gov.sa))، أو الرقم الدولي (009661910)، مؤكدًا أن البلاغات تُستقبل بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة المعلومات.