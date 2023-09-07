بعد جولة استمرت أسبوعين بسيارته.. سائح إسباني: المملكة تزخر بتنوع مناخي وتضاريسي سياحي

وأوضح أن جولته السياحية التي استمرت أسبوعين تقريبًا داخل المملكة كانت بالسيارة, وبدأت من مدينة جدة إلى شمال المملكة، ومن ثم إلى المدينة المنورة والعلا, والرياض والقصيم مرورًا بالمنطقة الجنوبية من المملكة, تعرف هو وأسرته على عدد من المعالم، ومنها مسرح المرايا في العلا ومهرجان التمور في القصيم كما شارك في العديد من الفعاليات ضمن المهرجانات التي أقيمت خلال فترة جولته, مثمنًا جهود المملكة في الحفاظ على أصالة الآثار التاريخية في العلا مع أنسنتها بطرق حديثة تناسب السائح والزائر في العصر الحالي.