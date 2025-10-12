وزارة الصناعة تطلق مبادرة "نتاج" لتمكين المنظمات غير الربحية في الصناعة والتعدين

وتصنّف الجمعيات الصناعية التعدينية غير الربحية إلى جمعيات قطاعية تضم جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد، وجمعية مصنعي الأجهزة الطبية، وجمعية مصنعي التمور، وجمعية الصناعات الدوائية، وجمعية مصنعي الكيماويات، وجمعية مصنعي مواد البناء، وجمعية مصنعي الطائرات، وجمعية مصنعي الأغذية، وجمعية مصنعي الآلات والمعدات، وجمعية الصناعات البحرية، وجمعية مصنعي الأثاث، وجمعية مصنعي العصائر والمشروبات، وجمعية التعدين، وجمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما يتضمن تصنيفها جمعيات شاملة، منها جمعية المرأة في التعدين، وجمعية المصدرين الصناعيين، وجمعية المستقبل الصناعي، وجمعية الابتكار الصناعي، وجمعية التنمية والاستدامة، وجمعية سلاسل الإمداد، وجمعية تحفيز الصناعات، وجمعية منع الخسائر ودرء المخاطر الصناعية.