"خشرة العيد والجمعات".. فرحة تتجدد في كل عام تلامس مشاعر وقلوب أهالي حائل

وتُعد هذه العادات جزءًا من المشاهد الأصيلة في الأحياء القديمة وما زالت في الأحياء الحديثة بكل ألفة ومحبة اجتماعية تنتقل من جيل إلى آخر، ولا يزال سكان حائل يحافظون على هذه العادات القديمة، ويتمسكون بها؛ لأنها مظهر من مظاهر العيد التي لا يمكن الابتعاد عنها.