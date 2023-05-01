ليلة الموسيقار "الموجي".. حدث استثنائي يبرز الإرث الفني

و‏تولي المملكة اهتمامها بالفن العربي انطلاقاً من سعيها لتعزيز الهوية العربية، وحماية التراث العربي وإبرازه للأجيال الجديدة، فهي تدرك من خلال رعايتها الفن ودعمه، أهمية المشترك الثقافي في تكوين الشخصية العربية، وأن التجانس بين الشعوب العربية لا يأتي من فراغ، ولكنه يتشكّل نتيجة الهُوية الواحدة والشخصية التي تستمد روحها من تجليات الفن والإبداع الذي يعكس ثراء التاريخ، وعراقته وميزات الجغرافيا وتنوعها.