إيلون ماسك وجينسن هووانغ يُعلنان مشروعات حوسبة فائقة وتقنيات متقدمة خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي

شهدت أعمال النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي الأربعاء، عقد جلسة رفيعة المستوى، ترأسها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمشاركة المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ"XAI" و"تيسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة "NVIDIA" جينسن هووانغ، لاستعراض مستقبل العمل والإنتاجية في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والروبوتات.