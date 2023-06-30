إمام المسجد النبوي يذكّر بهدي النبي الكريم في علو همّة العبادة طوال العام

وقال: "تتوارد علنا مواسم الطاعات والخيرات، وتتوالى الفرص والمناسبات، فيشمّر فيها العقل عن ساعد الجد، ويستحث الهمة ويترقى في سلم الفضائل، يسمو بروحه ويغذي إيمانه، ويعزز رصيده و يستدرك ما فات، ويستعد لما هو آت، ويسد ما سها عنه وغفل، ويصلح ما عسى أن يكون من الخلل، فإذا ما انقضت تلك المواسم تغير حال بعضنا فيضعف النشاط، ويتراجع الحماس، وتخبو الهمة، وهذا يحدونا أن نتساءل عن المسار الأسلم والهدي الأقوم للعمل على مدار العام.