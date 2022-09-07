جدة تشهد انطلاق فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2022

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة رامتان الشركة المُنظمة لمعارض ريستاتكس العقارية محمد الفراج أن عودة انطلاق بمشاركة مختلف قطاعات الأعمال المعنية بشؤون الإسكان والعقار وجهات التمويل وشركة روشن -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- ، تؤكد السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة التي تتمتع بها معارض "ريستاتكس" في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، مبينًا أن القطاع العقاري والتمويلي في المنطقة الغربية يسير بخطوات واثقة ورؤية واضحة، مفيدًا أن جميع المشاركين بالمعرض سيوفرون حلولًا وعروضًا ضخمة سكنية وعقارية وتمويلية وفرص استثمارية.