القيادة تعزّي الشيخ سعد الخثلان في وفاة والدته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرّس في الحرمين الشريفين، في وفاة والدته الجوهرة بنت عبدالله الشريف –رحمها الله–، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، برقية مماثلة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشيخ الخثلان وأسرة الفقيدة.
وتلقى الشيخ الدكتور سعد الخثلان برقية عزاء من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، إضافة إلى اتصال هاتفي من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عبّر فيه سموه عن مواساته ودعواته للفقيدة بالرحمة والمغفرة.
كما شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، في أداء الصلاة على الفقيدة في جامع الملك خالد بمدينة الرياض.
وأعرب الشيخ الدكتور سعد الخثلان عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة وأصحاب السمو على تعازيهم ومواساتهم، مؤكداً أن ذلك كان له بالغ الأثر في التخفيف من المصاب، داعيًا الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.