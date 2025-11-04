القيادة تعزّي الشيخ سعد الخثلان في وفاة والدته

وأعرب الشيخ الدكتور سعد الخثلان عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة وأصحاب السمو على تعازيهم ومواساتهم، مؤكداً أن ذلك كان له بالغ الأثر في التخفيف من المصاب، داعيًا الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.