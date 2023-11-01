طقس الأربعاء.. أمطارٌ رعديّة ورياحٌ نشطة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً خلال الليل من شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ قد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.