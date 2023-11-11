للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.. "ميقاتي" و"منصور بن زايد" يصلان الرياض

وصل إلى الرياض، اليوم، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري، وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي كباره، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
كما وصل اليوم للرياض نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.