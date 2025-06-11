موجة حارة تضرب الشرقية ومكة المكرمة.. ودرجات الحرارة تلامس 48 مئوية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا باللون الأصفر يشير إلى موجة حارة متوقعة اليوم الخميس، تشمل المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى ما بين 47 و48 درجة مئوية خلال ساعات النهار.
في المنطقة الشرقية يشمل التنبيه مناطق واسعة، ويبدأ تأثير الموجة الحارة من الساعة 11:00 صباحًا وحتى 5:00 مساءً.
ويتوقع أن تسجل مدن ومحافظات مثل الدمام، الخبر، الجبيل، الظهران، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، النعيرية، قرية العليا، الخفجي، حفر الباطن، العديد، وبقيق ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، يصل إلى 48 درجة مئوية.
وفي منطقة مكة المكرمة يشمل التنبيه العاصمة المقدسة، حيث تبدأ الموجة في الساعة 11:00 صباحًا وتستمر حتى 5:00 مساءً من يوم الخميس.
وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستصل في مكة إلى ما بين 47 و48 درجة مئوية، وسط أجواء مشمسة وظروف مناخية مرهقة، تتطلب تقليل الأنشطة الخارجية، خصوصًا في أوقات الذروة.