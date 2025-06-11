موجة حارة تضرب الشرقية ومكة المكرمة.. ودرجات الحرارة تلامس 48 مئوية

ويتوقع أن تسجل مدن ومحافظات مثل الدمام، الخبر، الجبيل، الظهران، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، النعيرية، قرية العليا، الخفجي، حفر الباطن، العديد، وبقيق ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، يصل إلى 48 درجة مئوية.