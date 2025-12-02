نتاج: تأسيس 22 جمعية صناعية وتعدينية في 2025 وتمكين غير مسبوق للقطاع غير الربحي
في إنجاز نوعي يعزز دور القطاع غير الربحي في منظومة الصناعة والتعدين، أعلنت "نتاج" – الذراع التمكيني للجمعيات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية – استكمال تأسيس 22 جمعية صناعية وتعدينية خلال عام 2025م.
وأوضحت "نتاج" أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مسار متسارع لتمكين القطاع غير الربحي ورفع كفاءته، حيث تعمل اليوم كحاضنة رئيسية تدعم هذه الجمعيات وصولًا إلى التشغيل الكامل والاستدامة المؤسسية.
وتشارك "نتاج" في معرض التحول الصناعي السعودي 2025 لتعريف الزوار بمنظومة الجمعيات والخدمات التمكينية، التي تجعل منها "البوابة الأشمل" لرفع جاهزية القطاع غير الربحي في المجالين الصناعي والتعديني.
وتعتمد المظلة التنظيمية لـ"نتاج" على ثلاثة برامج رئيسة:
برنامج التأسيس: يسهّل إصدار التراخيص وبناء الهياكل المهنية.
برنامج الاحتضان: يعزز الكفاءة المؤسسية ويرفع القدرات التشغيلية.
برنامج المسرعة: يدعم الاستدامة ويُسهّل الوصول إلى مصادر التمويل.
وأكدت "نتاج" أن باب التأسيس مفتوح أمام الجهات والمجموعات المهنية دون سقف محدد، متوقعة توسعًا أكبر في عدد الجمعيات خلال عام 2026.
وتحظى الجمعيات بإقبال واسع من كبرى الشركات الوطنية، مثل: المراعي، نادك، سدافكو، صافي، ودانون، ما يعكس الثقة المتنامية بدور هذه المنظمات في دعم تنافسية القطاع ومعالجة التحديات الميدانية.
وتعمل الجمعيات بإشراف "نتاج" كأذرع تمكينية فاعلة للوزارة، عبر تسع خدمات رئيسة تشمل: الإعلام، التقنية، اللوجستيات، التشغيل، الشراكات، تقييم الأثر، تطوير القدرات البشرية، التمكين المؤسسي والتنظيمي، والوصول إلى التمويل.
ويأتي هذا الزخم بالتوازي مع إعلان الوزارة عن تأسيس منظمات غير ربحية متخصصة، دعمًا لمستهدفات "رؤية السعودية 2030" في الابتكار، وتنمية الصادرات، وتطوير الكفاءات، وتعزيز البيئة الاستثمارية.
وتضم خارطة الجمعيات اليوم كيانات متنوعة من أبرزها: جمعية مصنّعي السيارات وسلاسل الإمداد، الأجهزة الطبية، الصناعات الدوائية، مصنّعي الأغذية، المعدات والآلات، الصناعات البحرية، التمور، التعدين، المعادن الثمينة، إضافة إلى جمعيات شاملة مثل: المرأة في التعدين، المستقبل الصناعي، المصدرين الصناعيين، سلاسل الإمداد، التحفيز الصناعي، ومنع الخسائر والمخاطر.