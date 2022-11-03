"كفاءة": شروط تشغيل الثلاجات والمجمدات تُوَفر المزيد من الطاقة الكهربائية

وأوضح المركز عددًا من النصائح عند تشغيل بعض تلك الأجهزة، ونصح عند تشغيل الثلاجات والمجمدات، بترك مسافة فاصلة بينها وبين الحوائط، من 10- 15 سم لزيادة مساحة التهوية لأنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، كما نصح المركز أيضًا بترك مسافات على يمين الثلاجات والمجمدات وعلى يسارها، لا تقل عن 10 سم"؛ داعيًا إلى الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام، مع التأكد من سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات.