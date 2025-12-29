"ريان" بطل الحرم: تصرّفت بدافع ديني ووطني.. ووالدي العسكري قدوتي الأولى

أكد ريان بن سعيد يحيى أبو فايده، رجل الأمن وبطل حادثة الحرم الأخيرة، أن ما قام به نابع من واجبه الديني والوطني، مشيرًا إلى أن والده العسكري المتقاعد من القوات البرية كان قدوته الأولى ومصدر انضباطه منذ الطفولة.
وأوضح في حديثه لـ"سبق" أنه التحق بالسلك الأمني عام 1444هـ بعد تعيينه في شرطة عرقة بالرياض، وأن مشاركته الأخيرة في خدمة ضيوف الرحمن تُعد الثانية له بالحرم المكي، ضمن مهمة مساندة رجال الأمن.
وعن تفاصيل الحادثة، قال: "سمعت الأصوات، وشاهدت المعني بحادثة السقوط، وكنت قريبًا من الموقع، فجعلت نفسي حصنًا له لحمايته من الارتطام المباشر بالأرض"، مبينًا أن التدخل السريع أدى إلى إصابته بكسرين في الساق، وخضوعه لاحقًا لعمليتين جراحيتين ناجحتين.
وعبّر ريان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اتصاله للاطمئنان عليه، مؤكدًا أن هذه اللفتة الكريمة رفعت معنوياته وخففت من مصابه، وتعكس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم دائم لرجال الأمن.
من جانبه، عبّر والد ريان لـ"سبق" عن فخره واعتزازه بموقف ابنه البطولي، مشيرًا إلى أنه خدم في السلك العسكري لمدة 28 عامًا قبل تقاعده، مؤكدًا أن ما قام به ريان يعكس الروح الإنسانية والحس الأمني اليقظ لرجل الأمن السعودي.
كما كشف أن ريان هو الابن الثاني بين أبنائه، وأن والدته تعاني من مرض السرطان، سائلًا الله لها الشفاء، ومؤكدًا أن الأسرة تستمد صبرها من الإيمان العميق وقيم القيادة الحكيمة.
وفي ختام حديثهما، وجّه ريان ووالده شكرهما العميق لصحيفة "سبق" على تواصلها واهتمامها منذ اللحظات الأولى، مؤكدَين أن التغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها الحادثة تعكس مكانة رجال الأمن في وجدان المجتمع.