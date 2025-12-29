"ريان" بطل الحرم: تصرّفت بدافع ديني ووطني.. ووالدي العسكري قدوتي الأولى

وعن تفاصيل الحادثة، قال: "سمعت الأصوات، وشاهدت المعني بحادثة السقوط، وكنت قريبًا من الموقع، فجعلت نفسي حصنًا له لحمايته من الارتطام المباشر بالأرض"، مبينًا أن التدخل السريع أدى إلى إصابته بكسرين في الساق، وخضوعه لاحقًا لعمليتين جراحيتين ناجحتين.