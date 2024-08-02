جوالة هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تضبط مركبة ومخالفين في حرة الحرة

وأوضحت الهيئة أن المخالفات المضبوطة شملت دخول مركبة بدون تصريح في الفياض والروضات البرية في المحمية، مشيرةً إلى أن قيمة المخالفات تتراوح ما بين 500 ريال و 2000 ريال.