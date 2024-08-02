جوالة هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تضبط مركبة ومخالفين في حرة الحرة

ضبطت فرق الجوالة بهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مركبة وشخصين من مخالفي دخول المناطق الممنوع دخولها بدون تصريح في نطاق منطقة حرة الحرة، وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما وتطبيق العقوبات النظامية.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات المضبوطة شملت دخول مركبة بدون تصريح في الفياض والروضات البرية في المحمية، مشيرةً إلى أن قيمة المخالفات تتراوح ما بين 500 ريال و 2000 ريال.
جاء ذلك ضمن جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية والمساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.
ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدةً استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.