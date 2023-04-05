"البيئة": أكثر من 624 ألف طن حجم إنتاج البطيخ سنويًّا بالسعودية باكتفاء ذاتي يبلغ 99%

ومع انطلاقة موسم الحبحب تُنظّم الوزارة عددًا من المهرجانات الخاصة بالحبحب، منها: مهرجان الحبحب العثري بالليث، الذي غالبًا ما يصاحبه معارض وفعاليات متنوعة، وبرامج ترفيهية وثقافية واجتماعية لكل أفراد الأسرة والمجتمع، إضافة إلى عدد من ورش العمل الزراعية المتخصصة، التي تهدف إلى تطوير ودعم المزارعين المحليين، والإسهام في تسويق منتجاتهم، ودعم زيادة إنتاج المحاصيل من فاكهة الحبحب المحلي؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي بالسعودية.