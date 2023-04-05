"البيئة": أكثر من 624 ألف طن حجم إنتاج البطيخ سنويًّا بالسعودية باكتفاء ذاتي يبلغ 99%

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البطيخ في السعودية إلى أكثر من 99%، مبينة أن السعودية تنتج سنويًّا أكثر من 624 ألف طن من الحبحب مزروعة على مساحة تقدر بأكثر من 23 ألف هكتار في معظم مناطق السعودية.
وتسعى الوزارة عبر برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحصول الحبحب، وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع معدل زراعته خلال موسمه الذي ينطلق في فترة الصيف، ويمتد إلى ستة أشهر؛ إذ تبدأ زراعة البطيخ مع نهاية شهر فبراير، ويثمر بعد 100 يوم من زراعته.
ويُزرع البطيخ في السعودية في موسمين، هما سبتمبر، ويغطي حماية من الصقيع، وفي فبراير حتى نهاية مارس، ويتم جني محصوله بعد 90 إلى 120 يومًا، ويزرع في معظم مناطق السعودية.
ومن أهم المناطق إنتاجًا (الرياض، الجوف، حائل، مكة المكرمة، القصيم وجازان). ومن الفوائد الصحية للبطيخ أنه يعد مصدرًا كبيرًا للفيتامينات، ويقوي المناعة، ويحمي الدماغ، ويقي من أمراض القلب والسرطان، ويحمي من الجفاف.
ومع انطلاقة موسم الحبحب تُنظّم الوزارة عددًا من المهرجانات الخاصة بالحبحب، منها: مهرجان الحبحب العثري بالليث، الذي غالبًا ما يصاحبه معارض وفعاليات متنوعة، وبرامج ترفيهية وثقافية واجتماعية لكل أفراد الأسرة والمجتمع، إضافة إلى عدد من ورش العمل الزراعية المتخصصة، التي تهدف إلى تطوير ودعم المزارعين المحليين، والإسهام في تسويق منتجاتهم، ودعم زيادة إنتاج المحاصيل من فاكهة الحبحب المحلي؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي بالسعودية.