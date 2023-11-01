«العقاري الوطنية للإسكان» تستقبل زوّارها داخل جناحها

يُشار إلى أن «الوطنية للإسكان» NHC، الراعي الماسي لمعرض ريستاتكس الظهران؛ كونها قائدة التطوير العقاري والرائدة في تطـوير مجتمعات عمرانية ترتقي بجودة الحياة، وممكنة النمو في قطاع الإسكان والعقارات في المملكة، وذلك من خلال قيادتها الابتكار وتعزيز الاستدامة، حيث تعمل على تطوير مشاريع سكنية عدة في المنطقة الشرقية، مثل: ضاحية الواجهة، ومجتمع قمرة، ومشروع الواجهة السكني، بمساحات تتخطى 11 مليون متر مربع، وبعدد وحدات يتجاوز الـ 23 ألف وحدة سكنية، أسهمت بشكل كبير في تنمية المعروض العقاري بالمنطقة، ورفع نسبة التملك، وتوفير جميع مقومات جودة الحياة في المجتمعات السكنية.