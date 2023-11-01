«العقاري الوطنية للإسكان» تستقبل زوّارها داخل جناحها

استقبلت «الوطنية للإسكان» NHC، خلال يومها الأول في معرض ريستاتكس العقاري بالظهران، عدداً من الزوّار داخل جناحها، حيث انطلق المعرض، يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، في شركة معارض الظهران الدولية (الظهران إكسبو)، جامعاً المهتمين بالقطاع العقاري من مطوّرين، ومسوّقين، ومموّلين، ومستثمرين، وجميع شرائح المجتمع، تحت سقف واحد، وذلك تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
واستعرضت «الوطنية للإسكان» للزّوار في جناحها أحدث الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطوّرها، وتحديداً المشاريع المقامة في المنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة نخبة من المطوّرين العقاريين في جناحها، وإطلاعهم على الخدمات التقنية المقدمة وسهولة الإجراءات الرقمية في تملك الوحدات السكنية، إضافة إلى تقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية في المنطقة.
ويهدف المعرض إلى إبراز دور القطاع العقاري المؤثر في تنوّع مصادر الاستثمار كأحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030، وتسليط الضوء على تطورات القطاع العقاري السعودي ومستجداته في المشاريع السكنية والتجارية، إذ يُعَدُّ المعرض أحد أبرز الأحداث العقارية المُرتقبة سنويًّا في المملكة؛ لِما يتميَّز بِه من مشاركة واسعة لكبرى شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي، ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار في القطاعَيْن الحكومي والخاص.
يُشار إلى أن «الوطنية للإسكان» NHC، الراعي الماسي لمعرض ريستاتكس الظهران؛ كونها قائدة التطوير العقاري والرائدة في تطـوير مجتمعات عمرانية ترتقي بجودة الحياة، وممكنة النمو في قطاع الإسكان والعقارات في المملكة، وذلك من خلال قيادتها الابتكار وتعزيز الاستدامة، حيث تعمل على تطوير مشاريع سكنية عدة في المنطقة الشرقية، مثل: ضاحية الواجهة، ومجتمع قمرة، ومشروع الواجهة السكني، بمساحات تتخطى 11 مليون متر مربع، وبعدد وحدات يتجاوز الـ 23 ألف وحدة سكنية، أسهمت بشكل كبير في تنمية المعروض العقاري بالمنطقة، ورفع نسبة التملك، وتوفير جميع مقومات جودة الحياة في المجتمعات السكنية.