"التخصصات الصحية": بدء التقديم على 3 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف.. لمدة 13 يوماً

وأوضحت الهيئة، أنها أتاحت التقديم اعتباراً من أمس من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ويستمر لمدة 13 يوماً، داعية الراغبين في التقديم إلى التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، ومن حملة شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية)، وحاصل على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 60 لبرنامج مساعد طبيب أسنان، ودرجة STEP 52 لبرنامج فني رعاية المرضى، ودرجة STEP 67 لبرنامج فني التعقيم.