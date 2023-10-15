محليات

الدمام.. "شرطة العليا" تطيح بمواطن يروج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وأحيل إلى جهة الاختصاص
الدمام.. "شرطة العليا" تطيح بمواطن يروج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

قبضت شرطة محافظة قرية العليا بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الحشيش المخدر
مادة الإمفيتامين المخدر
شرطة محافظة قرية العليا

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