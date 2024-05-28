بالفيديو.. "وزير الشؤون الإسلامية": اختيار الدعاة وترشيحهم لحملات الحج يتم بدقة متناهية

وتضمنت الخدمات التي دشّنها آل الشيخ؛ خدمة الرسائل النصية والإلكترونية التي تبث خلال الموسم والترجمات المناسبة لها بلغات عالمية مختلفة، حيث يبلغ عدد الرسائل النصية أكثر من (خمسة وثلاثين مليوناً) رسالة إلى الهواتف المحمولة للحجاج، وكذلك خدمة الهاتف المجاني للرد على السائل والرد الآلي، وأجهزة الاتصال المرئي عبر الآيباد، وكذلك بث ما يزيد على خمسة عشر مليون رسالة عبر الشاشات الإلكترونية التي تم وضعها في مصليات فنادق المنطقة المركزية للمسجد الحرام، ومساجد الحل ومساجد المشاعر المقدّسة، إضافة إلى استقبال أكثر من نصف مليون سؤال عبر الهاتف المجاني للرد الآلي والرد على السائل الذي يعمل على مدار الساعة، وأيضاً الرد على ما يزيد على مئة وعشرة آلاف سؤال عبر خدمة الاتصال المرئي من أجهزة الآيباد، وكذلك ‏‎تجهيز مراكز التوعية الإسلامية الفرعية والميدانية في كل من مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وترشيح الدعاة الذين يؤدون الأعمال التوعوية والإرشادية في مواقع العمل وتوزيع أكثر من 2.016.790 مليون كتاب من خلال مواقع التوعية الإسلامية، وتنزيل ما يزيد على نصف مليون كتاب عبر الشاشات الإلكترونية التفاعلية للمكتبة الإلكترونية، وتوزيع 1.448.000 نسخة من الكرت التعريفي للمكتبة الإلكترونية، وتوفير 84 شاشة تفاعلية تحتوي على أكثر من 1000 مادة علمية و52 لغة عالمية في المنافذ ومساجد المواقيت والمشاعر المقدّسة، كما تستهدف الوزارة خلال موسم حج هذا العامـ توزيع 1.879.325 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة والترجمات على الحجاج عند مغادرتهم المملكة بعد أداء نُسكهم عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.