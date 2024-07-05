في الريحانية وغازي عنتاب بتركيا.. تدشين البرنامج التطوعي للحقائب الصحية لمتضرري الزلزال

دشّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ في مدينتَي الريحانية وغازي عنتاب بالجمهورية التركية، البرنامج التطوعي لتوزيع الحقائب الصحية للمتضرّرين من الزلزال في سوريا وتركيا، بحضور والي ولاية هاتاي مصطفى ماساتلي؛ وعدد من المسؤولين.