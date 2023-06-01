برعاية خالد الفيصل.. "معهد الإدارة" بمكة المكرمة يحتفل بفعاليات الخريج والوظيفة الـ27

نيابةً عن أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، افتتح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، مساء أمس الأربعاء فعاليات حفل الخريج والوظيفة الـ27 لفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة، والذي ينظمه الفرع بجدة، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المسؤولين في القطاع العام والخاص؛ احتفالًا بتخريج 340 خريجاً وخريجة الذين أتموا دراستهم وتدريبهم ببرامج المعهد الإعدادية، وحصلوا على شهادة الدبلوم في 7 برامج مختلفة تلبي احتياجات القطاعين الحكومي والخاص، وهي: الأعمال البنكية، والسكرتير التنفيذي، والمحاسبة التجارية، وبرمجة الحاسب الآلي، والتسويق والمبيعات، وشبكات الحاسب الآلي، وإدارة الموارد البشرية.