برعاية خالد الفيصل.. "معهد الإدارة" بمكة المكرمة يحتفل بفعاليات الخريج والوظيفة الـ27

نيابةً عن أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، افتتح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، مساء أمس الأربعاء فعاليات حفل الخريج والوظيفة الـ27 لفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة، والذي ينظمه الفرع بجدة، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المسؤولين في القطاع العام والخاص؛ احتفالًا بتخريج 340 خريجاً وخريجة الذين أتموا دراستهم وتدريبهم ببرامج المعهد الإعدادية، وحصلوا على شهادة الدبلوم في 7 برامج مختلفة تلبي احتياجات القطاعين الحكومي والخاص، وهي: الأعمال البنكية، والسكرتير التنفيذي، والمحاسبة التجارية، وبرمجة الحاسب الآلي، والتسويق والمبيعات، وشبكات الحاسب الآلي، وإدارة الموارد البشرية.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان: "هذه الرعاية الكريمة من لدن الأمير خالد الفيصل هي امتداد لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -يحفظهما الله-بتوظيف الكوادر الوطنية من أبناء هذا الوطن المبارك".
مؤكداً أن ما يلقاه قطاع التدريب في المملكة العربية السعودية عموماً، وفي معهد الإدارة العامة خصوصاً، يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بإعداد الكوادر السعودية وتجهيزها للنهوض بالتنمية ودفع عجلة التقدم، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة.
الجدير بأن هذا الحفل يقام سنوياً، ويشهد تفاعلاً ملحوظاً من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، متمثلة في تمويل ورعاية الحفل، والمشاركة في معرض التوظيف، وتقديم العروض الوظيفية لخريجي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، والتي بلغ عددها هذا العام أكثر من 545 عرضاً وظيفياً.