نادي الصقور السعودي يتوِّج 10 فائزين في منافسات الأسبوع الرابع لسباق الملواح

يُذكر أن نادي الصقور السعودي رصد جوائز قيِّمة لكل شوط، تُوزَّع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط؛ إذ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.