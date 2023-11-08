"سبق" تكشف تفاصيل حادث الدهس الذي تعرضت له فتاتان في مدينة الرياض

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل فيديو الدهس الذي تعرضت لها فتاتان، وتم تداوله على نطاق واسع عبر منصة X.
وتفصيلاً، أظهر الفيديو فتاتين، وثقت إحداهما تعرُّضهما لحادث دهس أثناء قطع الطريق.
وقالت رغد سعود لـ"سبق": إن الحادث وقع في مدينة الرياض قبل سنة تقريبًا عندما كنت أنا وأختي مها نهم بقطع طريق التخصصي، والجوال على وضع التسجيل، وبادر أحد سائقي المركبات بمحاولة إيقاف السيارات لنقطع الطريق.
وتابعت: بالفعل انطلقتُ أنا وأختي مسرعتَين بعد أن توقف قائد المركبة لنا لنعبر إلا أن المسار الآخر كانت به مركبة لم نشاهدها، وفوجئنا بها ترتطم بنا؛ فسقطنا على الشارع مغمى علينا.
وأردفت "رغد": بادر بعض الأشخاص بتغطيتنا بعد أن سقطنا، وانكشف وجهانا، ولم نفق إلا ونحن في المستشفى. وتعرضت لكسر بالحوض، وأختي مها أصيبت بكسر بالساق مضاعف، وما زلنا بالرغم من مُضي سنة على وقوع الحادث نتابع العلاج الطبيعي والمراجعات في المستشفى.
واختتمت حديثها بأنها تنازلت عن السائق لوجه الله، مقدمة شكرها الخاص لأمها وإخوانها على وقوفهم معهما طيلة العام، ودعمهم لهما لتجاوُز هذا الموقف الذي كاد يكلفهما حياتهما.