"سبق" تكشف تفاصيل حادث الدهس الذي تعرضت له فتاتان في مدينة الرياض

وأردفت "رغد": بادر بعض الأشخاص بتغطيتنا بعد أن سقطنا، وانكشف وجهانا، ولم نفق إلا ونحن في المستشفى. وتعرضت لكسر بالحوض، وأختي مها أصيبت بكسر بالساق مضاعف، وما زلنا بالرغم من مُضي سنة على وقوع الحادث نتابع العلاج الطبيعي والمراجعات في المستشفى.