"العثيم": ذكرى توحيد المملكة تجسيد للمحبة والوفاء والتقدير لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء

وأكد "العثيم" أن ذكرى اليوم الوطني تهل علينا ومسيرة الخير تشهد فصولًا جديدة مشرقة من العطاء وبشائر من الإنجاز والنماء ونهضة تنموية شاملة في كل المجالات، واستشرافًا للمستقبل الزاهر بإذن الله بما يجري بعون الله وتوفيقه من عمل مبارك لتحقيق المزيد من الإنجازات وفقًا لرؤية 2030 التي تهدف إلى أن تكون بلادنا الغالية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة.