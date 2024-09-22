"العثيم": ذكرى توحيد المملكة تجسيد للمحبة والوفاء والتقدير لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء

رفع رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية عبدالله بن صالح العثيم، التهنئة للقيادة الرشيدة وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى 94 لليوم الوطني وتوحيد المملكة على يد قائد التوحيد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه.
وقال "العثيم": "إن ذكرى توحيد المملكة يوم عزيز على كل سعودي وتذكير بالدور التاريخي للقائد الملهم الذي أرسى دعائم الدولة السعودية على أسس راسخة من الوحدة الوطنية والقيم والمبادئ، وتأكيد لما وصلت إليه من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم.
وأضاف "العثيم" أن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد للمحبة والوفاء والتقدير والعرفان لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها قائد التوحيد وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة -يرحمهم الله- حتى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله.
وأكد "العثيم" أن ذكرى اليوم الوطني تهل علينا ومسيرة الخير تشهد فصولًا جديدة مشرقة من العطاء وبشائر من الإنجاز والنماء ونهضة تنموية شاملة في كل المجالات، واستشرافًا للمستقبل الزاهر بإذن الله بما يجري بعون الله وتوفيقه من عمل مبارك لتحقيق المزيد من الإنجازات وفقًا لرؤية 2030 التي تهدف إلى أن تكون بلادنا الغالية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة.
واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.