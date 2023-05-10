لثلاثة أيام... "كاوست" تستضيف منتدى مستقبل أشباه الموصلات بحضور دولي واسع

ويُشارك بالمنتدى وزيرُ الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وأستاذ المواد في جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا البروفيسور شوجي ناكامورا، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 2014م، والذي أصبح اختراعه لتقنية "LED" أساسًا لتقنية الإضاءة الموفّرة للطاقة اليوم، فضلًا عن ممثّلين من "نيوم" و"لوسيد" والجامعات السعودية، والعديد من الجهات والمعاهد المتميّزة الأخرى.