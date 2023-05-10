لثلاثة أيام... "كاوست" تستضيف منتدى مستقبل أشباه الموصلات بحضور دولي واسع

تستضيف جامعةُ الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، في الفترة من 15 - 18 مايو الحالي؛ أعمالَ منتدى مستقبل أشباه الموصلات في نسخته الثانية، الذي يجمع عددًا من الوزراء ونخبة من الخبراء والباحثين المحلّيين والدوليين والمستثمرين؛ لمناقشة مستقبل اقتصاد أشباه الموصلات في المملكة، وبحث استراتيجيات توطين هذه الصناعة، وتوسيع الخبرات المحلية في هذا المجال.
ويرأس أعمالَ المنتدى الذي تنظمه هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وجامعة كاوست؛ كلٌّ من: رئيس المدينة المشرف على تأسيس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ورئيس الجامعة الدكتور توني تشان.
ويُشارك بالمنتدى وزيرُ الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وأستاذ المواد في جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا البروفيسور شوجي ناكامورا، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 2014م، والذي أصبح اختراعه لتقنية "LED" أساسًا لتقنية الإضاءة الموفّرة للطاقة اليوم، فضلًا عن ممثّلين من "نيوم" و"لوسيد" والجامعات السعودية، والعديد من الجهات والمعاهد المتميّزة الأخرى.
وأكد الدكتور الدسوقي أن صناعة أشباه الموصلات تتطلب الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار؛ لتحقيق رؤية المملكة الطموحة في التقدم التقني والنمو بهذا المجال الحيوي لخلق اقتصاد قائم على الابتكار، مضيفًا أن المنتدى يُسهم في دفع طموحات المملكة وتعزيز مشاريعها في مجال أشباه الموصلات؛ حيث نمتلك المهارات اللازمة والإرادة الراسخة، ولدينا شبكة من الموارد المتخصّصة لتقديم صناعات متقدمة فائقة الجودة.
من جانبه أوضح الدكتور توني تشان، أن المملكة تخطو أولى خطواتها للقيادة العالمية في مجال الثورة الرقمية كقيادتها المؤثرة في مجال الطاقة بالعالم من خلال توطين أبحاث وصناعة أجهزة الاستشعار والرقائق الإلكترونية والخلايا الكهروضوئية، وغيرها من مكونات أشباه الموصلات.
ويُعدّ منتدى أشباه الموصلات السنوي محورًا مهمًّا لتوطين صناعة أشباه الموصلات في المملكة، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال تصميمها وإنتاجها، بما يتواءم مع جهود المدينة وكاوست اللتين تكرسان أبحاثهما ومواردهما ومرافقهما المتُخصصة لصناعة الرقائق الإلكترونية وتطويرها.
ويتضمّن جدولُ أعمال المنتدى العديدَ من الأنشطة العلمية؛ مثل المحاضرات، وحلقات النقاش، والملصقات البحثية، وجولات ميدانية للمختبرات المختلفة في "كاوست"، كما ستتناول محاورُ المنتدى آخرَ التطورات في مجال أشباه الموصلات، والتحدّيات والفُرص الحالية، فضلًا عن تعزيز التعاون البحثي في مجال تطوير وتصنيع أشباه الموصلات.