البحرين تحتضن حفل توزيع جائزة المجلس العربي لشباب العالم

وشهد الحفل تكريم 4 أعمال شبابية متوائمة مع مهارات القرن الحادي والعشرين وتستهدف مرتكزات التنمية المستدامة، وهي منصة تدريبكم في مجال الثقافة التقنية من المملكة المغربية، ومشروع شباب بتساعد شباب في مجال الإبداع في حل المشكلات والقيادة وصنع القرار من جمهورية مصر العربية، ومشروع منصة الشباب للتطوع وريادة الأعمال الاجتماعية في مجال المجتمعات السليمة والعادلة والمواطنة المحلية والعالمية من جمهورية فرنسا، ومشروع حواس في مجال التمكين اللغوي والتفكير الناقد من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى تكريم منظمة شباب الآسيان من جمهورية إندونيسيا، وقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) – المملكة المغربية، ومشروع التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن المسار الثاني للجائزة "الممكنون".