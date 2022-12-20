10 يناير المقبل.. انطلاق مهرجان الحمضيات في "رياض الخبراء"

ينطلق مهرجان الحمضيات الأول بمنطقة القصيم في سوق التمور بمحافظة رياض الخبراء، 10 يناير المقبل؛ تعزيزًا لمقولة: "القصيم سلة فواكه المملكة".
ومن أهم أهداف المهرجان جمع المهتمين والمزارعين والمشترين بمنتجات الحمضيات في مكان واحد؛ لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على أبرز التطورات التي وصلت إليه منتجاتهم عبر تنظيم لقاءات وملتقيات للاطلاع على كل جديد في هذا الشأن.
وقدّم المدير التنفيذي للمهرجان محمد بن صالح النفيسة، جزيل شكره وامتنانه وجميع أعضاء العمل على الدعم الكبير من أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، الداعم الدائم لكل الفعاليات بالمنطقة، وتحديدًا فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية واهتمامه بإبرازها كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وقال "النفيسة": "الشكر لمحافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان، ورئيس بلدية المحافظة المهندس بجاد الجبرين، وكذلك للشريك والراعي الرسمي أوقاف الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير، على تبنّي ودعم المهرجان واستشعار الجانب المجتمعي".
وأضاف: "يستمرّ المهرجان لمدة خمسة أيام، بتنظيم فعاليات مسرحية وعروض شعبية وترفيهية وعروض الاستعراض والجوائز والمسابقات اليومية، مع الأخذ بالاعتبار دفع العجلة الاقتصادية بتنشيط المنطقة، وخلق حراك تجاري للمشاركين بمختلف أنشطتهم، واضعين في الاعتبار أن يكون هناك برامج ترفيهية تشويقية جاذبة للزوار".