10 يناير المقبل.. انطلاق مهرجان الحمضيات في "رياض الخبراء"

وأضاف: "يستمرّ المهرجان لمدة خمسة أيام، بتنظيم فعاليات مسرحية وعروض شعبية وترفيهية وعروض الاستعراض والجوائز والمسابقات اليومية، مع الأخذ بالاعتبار دفع العجلة الاقتصادية بتنشيط المنطقة، وخلق حراك تجاري للمشاركين بمختلف أنشطتهم، واضعين في الاعتبار أن يكون هناك برامج ترفيهية تشويقية جاذبة للزوار".