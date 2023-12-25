تحتوي على 8 أصناف.. سفارة المملكة في الجمهورية القرغيزية تقدم 400 سلة للمحتاجين

وثمّن السفير إبراهيم بن راضي الراضي، ما تقدمه المملكة في مختلف المجالات، ومنها المساعدات العينية للمحتاجين مبيناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في هذا المجال بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظهم الله- مقدماً شكره وتقديره ودعواته للقيادة الرشيدة بالصحة والعافية ودوام العز.