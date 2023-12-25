تحتوي على 8 أصناف.. سفارة المملكة في الجمهورية القرغيزية تقدم 400 سلة للمحتاجين

قامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية القرغيزية (بشكيك) بتوزيع سلال غذائية لعدد 400 أسرة من الأرامل والأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء والمحتاجين، وتحتوي على أكثر من ثمانية أصناف من المواد الغذائية الأساسية.
وثمّن السفير إبراهيم بن راضي الراضي، ما تقدمه المملكة في مختلف المجالات، ومنها المساعدات العينية للمحتاجين مبيناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في هذا المجال بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظهم الله- مقدماً شكره وتقديره ودعواته للقيادة الرشيدة بالصحة والعافية ودوام العز.
وقام السفير الراضي، وبحضور عددٍ من المهتمين وأعضاء من السفارة بتوزيع هذه السلال، وتلقى شكر الحاضرين والأسر المحتاجة ودعواتهم للمملكة وقيادتها بالخير والبركة.