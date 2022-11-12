قافلة تَطوعية بـ١٢ طبيبًا استشاريًّا تصل مستشفى أم الدوم العام

انطلق صباح اليوم السبت، ١٢طبيبًا استشاريًّا من صحة الطائف، إلى المشاركة في "قافلة الحياة التطوعية لمستشفى أم الدوم"، التي تقوم عليها إدارة التطوع بصحة الطائف.
وذكر المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن إدارة التطوع -بالتعاون مع إدارة المستشفيات- قامت بتنظيم هذه الحملة التي تهدف إلى تقديم خدمات تخصصية للمرضى في مستشفى أم الدوم العام.
ولفت إلى أن هذه الحملة سترفع من كفاءة التشغيل في المستشفى من خلال نقل الخبرات والمهارات اللازمة للممارسين الصحيين في المستشفى، كما تسهم في تخفيف الزحام على المستشفيات المرجعية بالطائف؛ معربًا عن شكره وتقديره لكل الأطباء ومَن شارك في هذه القافلة على "التطوع" وقطع المسافات في سبيل تقديم خدمات تخصصية ذات جودة عالية للمستفيدين.
من جهته قال مدير إدارة التطوع الدكتور عبدالرحيم المالكي: إن "القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية الاستشارية مثل: (النساء والولادة، والجراحة العامة، والباطنية، والطب النفسي، والسكر، والغدد الصماء، وأمراض الصدر، والمسالك البولية، وجراحة القدم السكري)".
يُذكر أن هذه القافلة هي السادسة التي تنطلق من صحة الطائف للمستشفيات الطرفية.