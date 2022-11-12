قافلة تَطوعية بـ١٢ طبيبًا استشاريًّا تصل مستشفى أم الدوم العام

ولفت إلى أن هذه الحملة سترفع من كفاءة التشغيل في المستشفى من خلال نقل الخبرات والمهارات اللازمة للممارسين الصحيين في المستشفى، كما تسهم في تخفيف الزحام على المستشفيات المرجعية بالطائف؛ معربًا عن شكره وتقديره لكل الأطباء ومَن شارك في هذه القافلة على "التطوع" وقطع المسافات في سبيل تقديم خدمات تخصصية ذات جودة عالية للمستفيدين.